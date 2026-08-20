TRENTO. È stata ritrovata a Trento la ragazza di 14 anni che si era allontanata dalla propria abitazione di Rezzato, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di martedì 18 agosto. La giovane è stata rintracciata a casa del nonno e sta bene.

A confermare il ritrovamento è stata la madre della ragazza, raggiunta dalla notizia nella tarda serata di ieri, mercoledì 19 agosto. La donna si è detta sollevata per l'esito positivo delle ricerche. Al momento non è noto come la quattordicenne sia riuscita a raggiungere Trento.

La scomparsa aveva fatto scattare un vasto dispositivo di ricerca. La Prefettura di Brescia aveva attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni e allargando gli accertamenti anche fuori provincia.

Le ricerche erano state infatti estese al Trentino e alla provincia di Verona, attraverso il coinvolgimento delle rispettive Prefetture. Non era stato escluso che la giovane potesse avere raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e preso un treno per spostarsi.

Carabinieri e forze di polizia avevano diffuso la descrizione della ragazza, invitando chiunque avesse informazioni a contattare il numero unico di emergenza 112. Con il ritrovamento della quattordicenne a casa del nonno a Trento, le ricerche possono ora considerarsi concluse.