TRENTO. Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sulla violenta rissa avvenuta la sera del 25 ottobre 2025 al parco di Melta. Le misure di custodia cautelare in carcere, disposte dal Gip del Tribunale di Trento, hanno raggiunto altrettanti indagati, di età compresa tra i 24 e i 36 anni, accusati di tentato omicidio in concorso, lesioni aggravate e minacce attraverso i social.

L'operazione è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Trento e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trento

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro arrestati sarebbero stati tra i principali organizzatori di una vera e propria spedizione punitiva. Dall'analisi dei profili social sarebbe emerso che, dopo aver rivolto minacce di morte a uno dei rivali, avrebbero fissato un incontro al parco di Melta con il pretesto di un chiarimento.

Per la Polizia, però, si trattava di un'imboscata già pianificata. Il gruppo riconducibile agli indagati, composto da circa 40 persone provenienti da diverse città del Nord Italia e con il volto coperto da passamontagna, avrebbe accerchiato gli avversari aggredendoli con mazze, bastoni, coltelli e spade, sfruttando la netta superiorità numerica.

Il bilancio dell'aggressione fu pesantissimo. Una delle vittime riportò la lesione di un'arteria femorale, venne trasportata d'urgenza in ospedale, ricoverata in terapia intensiva in pericolo di vita e sottoposta a diversi interventi chirurgici e trasfusioni di sangue. Un'altra persona fu colpita con una coltellata all'addome, mentre gli altri feriti riportarono traumi e lesioni con prognosi fino a venti giorni.

L'operazione eseguita questa mattina ha visto impegnati oltre 50 operatori della Polizia di Stato, tra personale della Squadra Mobile di Trento, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, delle U.O.P.I. della sezione distaccata di Bolzano e unità cinofile antidroga e antiesplosivo provenienti dalla Questura di Bologna e dalla Polizia di Frontiera dello scalo aeroportuale di Orio al Serio.