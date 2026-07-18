TRENTO. Sabato all'insegna dell'instabilità in Trentino, dove dalle ore centrali della giornata e soprattutto tra il pomeriggio e la sera è previsto lo sviluppo di rovesci e temporali in movimento verso sud-est.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con possibilità di grandinate, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti concentrate in pochi minuti. Anche nel corso della prossima notte non si escludono locali rovesci o temporali.

Per domenica la mattinata dovrebbe trascorrere con una bassa probabilità di precipitazioni. Nel pomeriggio e in serata, invece, potranno formarsi nuovi temporali, ancora una volta in spostamento verso sud-est, ma con fenomeni più isolati.

L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da un cambio delle condizioni meteo: tra lunedì e martedì è infatti previsto un progressivo calo delle temperature.

(foto Pat tema)