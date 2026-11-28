PHOTO
TRENTO. Meno rifiuti da smaltire a Bolzano, costi di conferimento più elevati e la necessità, sempre più urgente secondo la Giunta provinciale, di dotare il Trentino di un proprio termovalorizzatore. Dopo lunghe trattative, le due Province autonome hanno confermato la collaborazione nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, ma a condizioni meno favorevoli per il Trentino.
La Giunta altoatesina, guidata da Arno Kompatscher, ha infatti approvato la delibera proposta dall'assessore alla Protezione dell'ambiente Peter Brunner, che riduce da 20 mila a 15 mila tonnellate annue il quantitativo massimo di rifiuti trentini destinati all'inceneritore di Bolzano. Una riduzione del 25%, alla quale si aggiunge un costo di conferimento superiore di 30 euro a tonnellata rispetto alla tariffa applicata ai Comuni altoatesini.
Il nuovo accordo comporterà per il Trentino la necessità di continuare a smaltire fuori regione 45 mila tonnellate di rifiuti all'anno, in un mercato che presenta crescenti criticità. Le gare d'appalto per individuare altri impianti di destinazione iniziano infatti ad andare deserte, mentre aumentano progressivamente i costi di gestione e trasporto.
È proprio alla luce di questo scenario che l'assessora provinciale all'Ambiente Giulia Zanotelli torna a spingere per la realizzazione di un termovalorizzatore in Trentino. La collaborazione con Bolzano, pur garantendo una continuità operativa, non è infatti sufficiente a mettere il sistema provinciale al riparo dalle difficoltà del mercato esterno.
«Il ciclo dei rifiuti deve essere chiuso in Trentino», afferma Zanotelli, richiamando anche la situazione delle discariche provinciali. L'esecutivo ha già presentato all'Egato, l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, una relazione che, secondo la Giunta, dimostra la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica dell'opera.
La Provincia sta ora predisponendo gli ulteriori approfondimenti richiesti dall'ente, al termine dei quali, secondo Zanotelli, dovrà essere assunta rapidamente una decisione. L'obiettivo è realizzare un impianto dimensionato sulle effettive necessità del territorio provinciale, salvaguardando al contempo i risultati raggiunti sul fronte della raccolta differenziata.