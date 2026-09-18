TRENTO. È stato sorpreso dalla Polizia locale mentre abbandonava due sacchi neri pieni di rifiuti accanto a un cestino stradale. È costato caro a un gestore di alloggi a uso turistico il comportamento scoperto ieri nel primo pomeriggio in via Ambrosi, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco: per lui è scattata una sanzione amministrativa da mille euro.

Gli agenti stavano effettuando un controllo quando hanno notato l’uomo lasciare i sacchi a terra, anziché conferirli attraverso i sistemi previsti per la raccolta. All’interno c’erano rifiuti indifferenziati di ogni genere, tra cui carta, plastica, residui di cibo, cotton fioc e assorbenti. Il materiale, secondo quanto accertato dalla pattuglia, proveniva da un appartamento affittato a turisti.

La Polizia locale ha fermato immediatamente il gestore per procedere agli accertamenti. L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe ammesso di aver abbandonato i rifiuti con le stesse modalità anche in altre occasioni. Una pratica che consisteva quindi nel prelevare i sacchi dall’alloggio turistico e depositarli accanto a un normale cestino destinato ai piccoli rifiuti stradali.

Al termine del controllo gli agenti hanno contestato al gestore l’abbandono di rifiuti accanto al cestino stradale, applicando la multa da mille euro. L’episodio è stato accertato in pieno giorno e in una zona centrale della città, consentendo alla pattuglia di intervenire direttamente mentre i sacchi venivano depositati.