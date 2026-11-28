TRENTO. «Un capolavoro al contrario». Così Alessio Manica, capogruppo provinciale del Partito democratico, giudica la gestione della giunta Fugatti dopo la decisione di Bolzano di ridurre da 20 mila a 15 mila tonnellate annue il tetto dei rifiuti trentini destinati al termovalorizzatore di Bolzano Sud. Per Manica, il taglio e la tariffa più alta rispetto a quella dei Comuni altoatesini mettono in discussione la collaborazione rivendicata dai presidenti delle due Province.

La critica riguarda anche il ruolo dell’Egato, l’ente a cui spetta il governo del ciclo dei rifiuti in Trentino. L’organismo è ancora in fase di assestamento e dovrà valutare come gestire il secco residuo. Secondo Manica, la giunta ne ha anticipato le valutazioni indicando da tempo il termovalorizzatore come soluzione.

Il capogruppo del Pd si chiede se la riduzione dei conferimenti a Bolzano finisca per fare gioco alla giunta, rafforzando la tesi che un impianto in Trentino sia inevitabile. Manica fa risalire le difficoltà attuali alla scorsa legislatura, quando, a suo giudizio, la Provincia ha lasciato aggravare il problema dello smaltimento. Sostiene inoltre che la sostenibilità economica del termovalorizzatore sia ancora da dimostrare.

Manica ipotizza infine, in tono polemico, che un’impresa altoatesina possa aggiudicarsi l’appalto per lo smaltimento del secco residuo trentino e portarlo a Bolzano. Il capogruppo lega la vicenda al peso politico del Trentino in Regione e torna ad accusare la maggioranza provinciale di non aver attuato la staffetta alla presidenza regionale.