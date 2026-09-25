TRENTO. Tre appuntamenti in Trentino per liberare aree urbane e parchi dai rifiuti abbandonati e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela dell’ambiente. Domenica 27 settembre, in occasione della Giornata mondiale dei fiumi, la provincia sarà coinvolta nella mobilitazione Sea & Rivers promossa da Plastic Free Onlus, che complessivamente prevede 200 iniziative in Italia e anche oltreconfine. Un quarto appuntamento regionale si terrà sabato 26 settembre a Bolzano.

In Trentino i volontari entreranno in azione a Ledro, con ritrovo a Pieve presso il Campo Fiera di San Michele, a Trento, con partenza dal parcheggio ex Italcementi, e a Vallelaghi, nel Parco Due Laghi di Padergnone. Le attività saranno dedicate alla raccolta dei rifiuti dispersi nell’ambiente, ma anche alla sensibilizzazione sull'impatto dei comportamenti quotidiani sugli ecosistemi.

«La tutela dell’ambiente passa dalla cura di ogni territorio, dalle città alle aree verdi fino ai luoghi attraversati dai corsi d’acqua», spiega Rosalba d’Aiello, referente regionale di Plastic Free per il Trentino-Alto Adige e coordinatrice degli appuntamenti. L’obiettivo, aggiunge, è coinvolgere direttamente le comunità locali e «rafforzare la consapevolezza sull’importanza dei comportamenti quotidiani», partendo dalla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti.

Le iniziative fanno parte delle tre giornate nazionali Sea & Rivers, in programma dal 25 al 27 settembre. In Alto Adige l’appuntamento è invece previsto sabato a Bolzano, con ritrovo in piazza Verdi per una pulizia urbana. La partecipazione alle attività è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione attraverso il sito di Plastic Free Onlus.