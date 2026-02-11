TRENTO. Due anni e due mesi di reclusione: è quanto deve scontare l'uomo fermato l'altro giorno all'altezza di Ala nel corso di un controllo lungo l'autostrada del Brennero dalla polizia di Trento.

Dalle verifiche degli agenti della stradale è emerso come il conducente fosse ricercato per un cumulo di pene.

L'ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.

I reati addebitati, che risalgono al 2022, sono maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo le procedure di rito, l'uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo per l'espiazione della pena.