TRENTO. Riaprono il 15 gennaio gli ambulatori ortopedici traumatologici di Sèn Jan e di Madonna di Campiglio. Sono stati trovati gli infermieri necessari per affiancare medici specialisti, tecnici di radiologia e personale amministrativo consentendo di completare l’organico e rendere operativi, nel rispetto degli standard richiesti, i due centri.

L’obiettivo è garantire una risposta tempestiva e di prossimità agli infortuni che potrebbero verificarsi sulle piste da sci. L’ambulatorio traumatologico di Sèn Jan rappresenterà inoltre un prezioso presidio sanitario per la valle di Fassa durante i Giochi olimpici Milano-Cortina. Nelle due strutture, gestite dall’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, saranno impegnati medici specialisti in ortopedia e traumatologia, affiancati da infermieri, tecnici di radiologia e personale amministrativo, con l’obiettivo di garantire un presidio sanitario pubblico per il trattamento della traumatologia minore che non necessita di un immediato ricovero ospedaliero.

I Centri traumatologici saranno aperti tutti i giorni e lavoreranno in stretta sinergia rispettivamente con l’Unità operativa di ortopedia dell’ospedale di Cavalese e con quella dell’ospedale di Tione. Ai due Centri si potrà accedere direttamente, senza necessità di impegnativa, presentando la tessera sanitaria. Centro traumatologico ortopedico di Sèn Jan - San Giovanni di Fassa – strada di Prè De Gejia 4. Telefono: 0462 761025. L’ambulatorio sarà operativo dalle ore 10 alle ore 19, tutti i giorni compresi i festivi, dal 15 gennaio a fine stagione.

Centro traumatologico ortopedico di Madonna di Campiglio – viale Dolomiti di Brenta 158/ter, località Colarin. Telefono: 0465 331580 L’ambulatorio sarà operativo dalle 10 alle 18, tutti i giorni compresi i festivi, dal 15 gennaio a fine stagione.