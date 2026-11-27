TRENTO. La revisione obbligatoria dell’auto nei centri privati autorizzati potrebbe costare circa 90 euro nel 2027, contro gli attuali 79,02 euro. Il rincaro ipotizzato è di circa 11 euro. Per conoscere l’importo effettivo e la data di applicazione servirà il decreto interministeriale.

Il 5 novembre 2026, durante l’esame alla Camera del decreto carburanti, il Governo ha accolto un ordine del giorno della deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo, impegnandosi a completare l’iter del provvedimento. La proposta iniziale prevedeva un aumento del 15%, percentuale poi stralciata. Resta in discussione un aggiornamento automatico delle tariffe ogni tre anni, legato all’inflazione rilevata dall’Istat.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva già trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell’Economia il 30 aprile 2026, come riferito in una risposta parlamentare del 16 giugno. Nei centri privati, il prezzo attuale di 79,02 euro comprende la tariffa base di 54,95 euro, l’Iva, i diritti della Motorizzazione e le spese di pagamento. L’ultimo ritocco della tariffa base risale al 2021.

Per le auto la prima revisione è prevista quattro anni dopo l’immatricolazione, mentre i controlli successivi si fanno ogni due anni. Nel 2027 toccherà quindi, tra le altre, alle vetture immatricolate nel 2023 e a quelle revisionate nel 2025.