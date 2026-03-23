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TRENTO. Lo scrutinio del referendum sulla giustizia in Trentino Alto Adige è caratterizzato da un emozionante testa a testa. Dopo 637 sezioni su 1.019% scrutinata si registra il sorpasso del no, che ora è al 50,27%.
Anche in Provincia di Trento guida il no (50,19%, 301 su 527 sezioni scrutinate), mentre in quella di Bolzano il sì (50,41%, 300 su 492 sezioni).
Nella città di Trento si delinea un risultato netto con il no al 60,04%, (68 su 98 sezioni), mentre si registrano ritardi a Bolzano dove, per il momento, è ufficiale solo il risultato di una sezione su 80 (50.09%).