BOLZANO. E' un affluenza a due velocità quella al referendum in Trentino Alto Adige. La Provincia autonoma di Trento registra con il 65,25% un netto distacco sulla Provincia di Bolzano che si ferma al 38,80%. Anche il derby tra le due città capoluogo va a Trento con il 67,34%, contro appena il 58,46% di Bolzano.



Notevole anche il distacco della due maglie nere: Il valore più basso in Trentino si registra a Frassilongo, dove ha votato il 48,10% (l'unico Comune in Provincia sotto il 50%), mentre a Rodengo all'ingresso della val Pusteria ha votato addirittura solo il 15,71%.