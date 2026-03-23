BOLZANO. C’è un grande divario tra le due province autonome di Bolzano e Trento per quanto riguarda l'affluenza al referendum. Mentre a Trento alle ore 23 ha votato il 52,96% a Bolzano solo il 30%.

La maglia nera spetta a Rodengo. Nella località all'imbocco della Val Pusteria ha votato solo il 10.41% degli aventi diritto. Non è andata molto meglio a Curon con l'11,11% e Martello con l'11,99%.

A Bronzolo quasi un elettore su due (49,93%) ha già votato. Nel capoluogo Bolzano si è recato alle urne il 47,11% degli elettori e a Laives il 47,10%, mentre a Salorno il 46,03%. Più alta l'affluenza invece in Trentino. Ad Aldeno (60,29%) e a Cimone (60,62%) hanno votato più di sei elettori su dieci.

La maglia nera spetta a Frassilongo 35,64%.