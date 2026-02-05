TRENTO. Nel 2025 il prezzo medio dell’Rc auto in Italia sale a 469,86 euro, con un aumento del 2,7% rispetto al 2024. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, che segnala un rallentamento dell’incremento annuo rispetto ai due anni precedenti, pur con livelli di spesa ancora elevati per gli automobilisti.



In Trentino-Alto Adige il premio medio Rc auto nel 2025 è pari a 374,78 euro, in crescita del 2,9% rispetto al 2024. A livello provinciale, la media più alta si registra a Bolzano (383 euro, +1,8%), mentre a Trento il premio medio è di 369,55 euro, con un aumento più marcato (+3,4%). Sul fronte delle fasce d’età, gli over 60 pagano meno (286,13 euro), mentre gli under 25 restano la categoria più costosa (777,51 euro), pur con un calo del 5,1% rispetto all’anno precedente



Secondo i dati diffusi, l’andamento dei premi nel corso dell’anno è stato discontinuo: il costo medio è cresciuto quasi costantemente da gennaio (440 euro) a giugno (466 euro), con un’accelerazione tra giugno e luglio, quando è stato raggiunto il picco massimo di 493 euro. Da agosto in poi è stata registrata una lieve riduzione, con il valore più basso indicato nel mese di dicembre (477 euro).



Nel comunicato, Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it Broker, sottolinea come la comparazione tra le offerte possa portare a risparmi importanti: nel 2025, secondo le stime del portale, il risparmio potenziale medio a livello nazionale si è attestato al 52,2%. «A fronte di prezzi elevati i consumatori devono assumere un ruolo attivo», evidenzia, ricordando la forte variabilità delle tariffe tra compagnie anche per lo stesso profilo di cliente.