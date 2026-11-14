TRENTO. È tornata nelle aule del tribunale la vicenda della rapina nella villa dell'imprenditore Eugenio Gallizioli, avvenuta l'8 ottobre 2025 e che aveva fruttato alla banda un bottino da 300 mila euro, sette orologi di valore e diversi gioielli.

Due dei tre imputati hanno già patteggiato una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione, oltre a una multa di 1.200 euro ciascuno. Il terzo, Marjan Ndrekaj, 44 anni, ritenuto dagli inquirenti il capo della banda, ha invece scelto di affrontare il processo.

Dopo aver respinto le accuse, l'uomo si era dichiarato disponibile al prelievo di campioni biologici da confrontare con le tracce isolate dai Ris di Parma. La difesa aveva quindi chiesto il rito abbreviato condizionato a ulteriori accertamenti sull'identificazione, ma la richiesta era stata respinta, con conseguente rinvio a giudizio.

Nel corso dell'udienza di ieri è stato nominato un consulente per l'analisi delle intercettazioni raccolte dagli investigatori dopo il colpo. Il procedimento è stato quindi aggiornato al 10 dicembre.

Ndrekaj era stato rintracciato dai militari dopo la rapina mentre si trovava a Gardaland con la famiglia. A differenza degli altri due imputati, che hanno scelto di patteggiare, ha sempre sostenuto la propria innocenza. Gli inquirenti, tuttavia, ritengono di avere elementi sufficienti per sostenere le accuse anche nei suoi confronti.

A questo punto saranno soprattutto le intercettazioni a poter assumere un ruolo centrale: dalla traduzione delle conversazioni alla loro interpretazione, fino alla ricostruzione degli spostamenti e della posizione dei soggetti durante la rapina.