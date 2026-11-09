TRENTO. Sembra essere un raid vandalico mirato quello compiuto in via dei Solteri tra la notte di venerdì e sabato mattina. Sono quasi una decina i colpi inferti alle vetrate degli uffici dell’Agenzia delle entrate, sezione riscossione, e quelle accanto di Assicurazioni generali in via dei Solteri a Trento Nord. Dove è apparsa anche una scritta su una parete in compensato: «Oggi la guerra la pagate voi!».

A notarlo, in primis, sono stati ieri alcuni residenti della zona che immediatamente hanno visto i segni lasciati dagli autori - o dall’autore - dell’azione. Stando alle ricostruzioni, i colpi sulle vetrate non sarebbero stati compiuti per accedere all’interno degli uffici: mancano infatti segni di effrazione, tracce di chi tenta di entrare dentro i locali per sottrarre qualcosa. Si esclude, dunque, che il fine del raid possa essere riconducibile a un possibile furto che non sembra essere stato compiuto.

Tra le piste, non si esclude possa trattarsi di un’azione di dissenso, presumibilmente collegata alla scia di proteste sul carovita di quest’ultimo periodo. Al momento, però, nessuno ha rivendicato il gesto.

Ad ogni modo, sul posto, non è stata lasciata traccia di alcun tipo di attrezzo, sasso o tombino che possa aver danneggiato buona parte delle vetrate e porte finestre situate sotto i portici. Nel pomeriggio di ieri, a terra rimanevano soltanto frammenti di vetro.

Né per l’Agenzia delle entrate che per Assicurazioni generali è scattato l’allarme antifurto. Anche per questo nessuno dei residenti del quartiere si è accorto di quanto stava accadendo, data anche la zona un po’ isolata e nascosta che non si affaccia direttamente sulla via centrale. Nessun’altra attività nelle vicinanze risulta essere stata colpita.

La denuncia, fino a ieri non presentata, potrebbe essere formalizzata in queste ore: sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Trento per risalire all’identità degli autori.