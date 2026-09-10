TRENTO. Il Trentino-Alto Adige si conferma una delle destinazioni gastronomiche più dinamiche d'Italia con 4 indirizzi tra i 48 nuovi ristoranti protagonisti dei TheFork Awards 2026, il riconoscimento dedicato alle migliori nuove aperture e nuove gestioni dell'anno, ideato da TheFork in collaborazione con Identità Golose.

L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, valorizza le novità più interessanti del panorama nazionale. I ristoranti selezionati sono stati individuati da una prestigiosa giuria di 74 chef di fama internazionale, chiamati a segnalare gli indirizzi più promettenti dell'anno.

La fotografia offerta dai 48 ristoranti nominati conferma alcune tendenze chiave della nuova ristorazione italiana: accanto a un forte presidio del fine dining, crescono osterie contemporanee e format ibridi tra bistrot, wine & meat, cocktail bar e pizzerie d'autore, che rispondono a consumatori sempre più attenti a esperienza, identità, territorio e sostenibilità.

I quattro ristoranti del Trentino-Alto Adige in nomination - Pramol Alto (Appiano), Fuoripista (Madonna di Campiglio), Yera (Bressanone) e Kallmunz (Merano) - raccontano un territorio che ha fatto della montagna contemporanea un linguaggio riconoscibile, intrecciando tecnica, prodotto e paesaggio. Per sostenere la crescita di queste nuove imprese, TheFork offrirà a tutti i ristoranti nominati un anno di utilizzo gratuito del software gestionale TheFork Manager.

Fino al 20 settembre sarà possibile votare il proprio ristorante preferito sul sito ufficiale dei TheFork Awards, contribuendo a scegliere il vincitore del People's Choice Award e accedendo all'estrazione per partecipare alla serata di gala del 27 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.