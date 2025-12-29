TRENTO. Il traguardo aziendale diventa un regalo per i dipendenti. I 15 dipendenti del Punto Camper di Besenello, infatti, riceveranno un weekend in omaggio, con le rispettive famiglie, con a disposizione la flotta dei nuovi camper. L'annuncio è stato fatto dai titolari, la famiglia De Tisi, in occasione della festa di Natale.



Per ringraziare la squadra dell'impegno durante l'anno, i De Tisi hanno deciso di consegnare una lettera per spiegare la sorpresa: «In questi giorni abbiamo venduto il nostro 150esimo camper del 2025: un traguardo importante non solo per me, Pietro, ma per tutti noi. I risultati non arrivano mai per caso, ma perché c'è un grande lavoro di squadra alle spalle».



De Tisi, quindi, al netto dei buoni risultati aziendali, vuole condividere il successo con i dipendenti, sottolineando il contributo non solo professionale, ma anche umano che tutti hanno dimostrato.



E il grazie per l'impegno non è stato solo a parole: «Vogliamo ringraziarvi sinceramente per l'impegno quotidiano e la passione che mettete nella nostra azienda. Per celebrare il risultato delle vendite abbiamo pensato a un omaggio speciale, fatto con il bene più prezioso che esista: il tempo. Per questo vogliamo regalarvi un fine settimana con la vostra famiglia, ovviamente non i nuovi camper della flotta 2026. Grazie davvero a tutti, continuiamo così. E buon Natale».



I 15 lavoratori e lavoratrici, quindi, potranno usufruire del premio/regalo e, c'è da scommetterci, torneranno dal viaggio ancora più motivati e affezionati al loro datore di lavoro.