TRENTO. Tre posti a tempo indeterminato per funzionari architetti e urbanisti. È il nuovo concorso bandito dalla Provincia autonoma di Trento per rafforzare l’organico con personale specializzato. Le domande di partecipazione sono aperte da oggi, mercoledì 16 settembre, e dovranno essere presentate esclusivamente online entro le 23.59 di venerdì 16 ottobre 2026.

Il concorso riguarda la figura professionale di funzionario abilitato architetto/urbanista, nell’area dei funzionari, livello base, prima posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale. Dei tre posti messi a disposizione, uno è riservato ai volontari delle Forze armate.

Per poter partecipare è necessario essere in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale, o di un titolo equiparato, appartenente alle classi indicate nel bando. È inoltre richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, per la sezione A del relativo Albo professionale.

L'iter di selezione prevede una prova scritta e una prova orale. Al termine degli esami sarà formata la graduatoria di merito dalla quale verranno individuati i vincitori.

Per chi è interessato, il termine per presentare la candidatura è quindi fissato a venerdì 16 ottobre alle 23.59. Il bando completo, con l’elenco dei requisiti e le modalità per inoltrare la domanda, è disponibile sul portale della Provincia nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro.