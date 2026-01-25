TRENTO. Meteotrentino comunica che le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio a cominciare dai settori occidentali. In serata o tarda serata possibili deboli o debolissime precipitazioni eventualmente nevose oltre 600 m circa o localmente sotto. Nella seconda parte della notte precipitazioni assenti e temperature in calo specie nelle zone non interessate da nubi basse con probabili gelate specie sui ponti.



Lunedì precipitazioni assenti. Nella notte tra lunedì e martedì temperature minime in ulteriore calo con gelate anche a quote basse specie nelle zone poco ventilate. Martedì inizialmente sereno ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Dalla sera di martedì al mattino di giovedì precipitazioni a tratti diffuse e più intense nella prima parte di mercoledì. Dalla sera di martedì alle ore centrali di giovedì potranno cadere mediamente 15 - 30 cm di neve oltre 700 m circa e quantitativi inferiori a quote più basse.



Finora sono caduti mediamente 10 - 20 mm con massimo di 25 mm a Pian delle Fugazze e 24 mm a Grigno. Altrettanti o più centimetri di neve oltre 1000 m circa e quantitativi inferiori a quote inferiori con qualche centimetro di neve anche, localmente, sotto i 500 m (alta Valsugana).