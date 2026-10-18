TRENTO. Ottomila visitatori, tante famiglie e una partecipazione che non si è fermata neppure davanti alla pioggia. La Cittadella della Protezione civile, allestita al parco delle Albere, chiude il weekend confermando le presenze dello scorso anno. Particolarmente affollata la giornata di sabato, mentre domenica il maltempo ha accompagnato le attività fino al primo pomeriggio.

Grande interesse per le dimostrazioni operative, in particolare per la simulazione dello spegnimento di un incendio boschivo, con l’elicottero impegnato nel pescaggio dell’acqua dall’Adige. Applausi del pubblico anche per le esercitazioni dei Vigili del fuoco volontari, delle unità cinofile e per il simulatore di terremoto della Croce Rossa. Molti bambini hanno potuto salire a bordo di un elicottero.

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«La prevenzione è fondamentale e comincia dalla conoscenza», ha sottolineato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, ricordando l’importanza del volontariato e della partecipazione dei cittadini. Il sistema trentino conta complessivamente 13mila operatori, tra circa 12mila volontari e un migliaio di addetti delle strutture provinciali.

Il dirigente generale Stefano Fait ha ribadito l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini nella conoscenza dei rischi e nella gestione delle emergenze. La manifestazione ha concluso una settimana di iniziative dedicate alla Protezione civile trentina, mettendo al centro il ruolo dei volontari e la cultura della prevenzione.