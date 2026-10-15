TRENTO. L'autunno universitario si è aperto con un altro faccia a faccia tra Azione Universitaria e il gruppo di associazioni antifasciste universitarie. Ieri mattina per il banchetto dedicato ad AU, previsto all'interno del Dipartimento di Sociologia, si è radunato un folto gruppo - dopo un'assemblea lampo organizzata nella serata precedente - per contestare la presenza dell'associazione all'interno del Dipartimento. «Non soddisfano i principi democratici: non è gradita un'associazione legata a Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia: l'unica attività svolta negli ultimi tre anni, da parte loro, è stato attaccare gli studenti contro il genocidio: nell'università non c'è spazio per il loro proselitismo», hanno dichiarato alcuni dei presenti, dopo un giro di megafono e l'esposizione di uno striscione - "Fuori i fascisti dall'università, intolleranti con gli intolleranti" - affisso sulle colonne d'ingresso.

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