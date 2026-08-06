TRENTO. Domani mattina, venerdì 7 agosto, il Sistema informativo ospedaliero (Sio) dei pronto soccorso degli ospedali trentini sarà interessato da un fermo tecnico programmato. L'interruzione è prevista dalle 6.30 alle 7.30 e rientra nel piano di interventi avviato da Asuit e dal Dipartimento tecnologie per risolvere le criticità informatiche emerse nelle ultime settimane.

L'operazione, richiesta dalla ditta fornitrice del software e concordata con i professionisti del Dipartimento di emergenza, servirà a installare aggiornamenti e miglioramenti tecnici per rafforzare la stabilità del sistema utilizzato nei pronto soccorso.

Asuit spiega che il fermo è stato pianificato con anticipo e che tutte le strutture sono state avvisate, attivando i protocolli previsti per garantire la continuità dell'assistenza. Le urgenze saranno quindi gestite regolarmente e avranno la massima priorità.

Durante l'ora di sospensione del sistema potrebbero però verificarsi temporanei rallentamenti nelle procedure di accettazione e dimissione dei pazienti con codici minori. L'intervento rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dall'azienda sanitaria per aumentare l'affidabilità del software e migliorare la capacità di risposta in caso di discontinuità operative.