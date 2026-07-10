TRENTO. Escursioni in montagna, concerti nei castelli, sagre, passeggiate culturali e spettacoli sul lago. Anche il Trentino partecipa alla 9ª Giornata nazionale delle Pro Loco, in programma nel fine settimana del 12 luglio, l'iniziativa promossa dall'Unione nazionale Pro Loco (Unpli) che mette in rete gli eventi organizzati dalle associazioni di tutta Italia per valorizzarne il ruolo nelle comunità.

L'appuntamento, nato nel 2018, punta a far conoscere il lavoro svolto dalle Pro Loco non solo nell'organizzazione di feste e manifestazioni, ma anche nella tutela del patrimonio culturale, delle tradizioni, dell'enogastronomia e dell'identità dei territori. In Trentino l'iniziativa rappresenta anche una vetrina del lavoro dei circa 20.000 volontari che operano nelle 240 Pro Loco del territorio, capaci di organizzare quasi 1.700 eventi all'anno, con il periodo estivo che concentra la maggior parte delle iniziative.

«La Giornata nazionale delle Pro Loco ci permette di unire gli sforzi delle associazioni e di far emergere il valore dell'impegno dei volontari per il benessere delle comunità», sottolinea la presidente della Federazione trentina Pro Loco, Monica Viola. «Questa giornata valorizza le 20.000 persone che, durante tutto l'anno, portano vitalità alle nostre comunità, anche nelle località più remote del Trentino».

Secondo la Federazione, l'impatto delle Pro Loco va oltre il turismo. «Le nostre associazioni animano 240 località con quasi 2.000 eventi all'anno e producono anche un importante ritorno economico. Uno studio della Cgia di Mestre evidenzia come ogni euro investito nell'organizzazione delle attività generi circa tre euro di valore sul territorio tra servizi, occupazione, acquisti e ricadute turistiche», evidenzia ancora Viola.

Tra gli appuntamenti in programma figurano "Tenna dent e for dai spazi" a Tenna con stand gastronomici e musica, "Castello d'Incanto" al castello di Bresimo, "Porteghi e spiazi" a Lavis, la tradizionale "Sagra de lui" di Grumes, la passeggiata culturale "Quando l'arte rinasce: il Rinascimento" a Dro, la "Notte di mezza estate" con musica su una zattera sul lago di Ledro, l'iniziativa "Nati per leggere" al Museo delle Palafitte di Fiavé e la Festa in montagna al rifugio Doss de la Quarta di Flavon.

Il calendario completo delle iniziative è consultabile sul sito della Federazione trentina Pro Loco. C.L.