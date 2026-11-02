TRENTO. Sono circa 500 le domande presentate per accedere al contributo provinciale destinato all'acquisto della prima casa in Trentino. Le richieste, già ricevute e processate da Trentino Digitale, confermano l'interesse per la misura, che mette a disposizione 3 milioni di euro a sostegno di giovani e famiglie.

L'elevato numero di persone interessate ha provocato anche alcuni momenti di attesa, soprattutto attorno alla mezzanotte, quando centinaia di richiedenti si sono concentrati sulla procedura. La misura, approvata con una delibera firmata nei giorni scorsi dall'assessore provinciale Simone Marchiori, prevede infatti uno stanziamento complessivo che consentirà di soddisfare soltanto una parte delle richieste.

Con le risorse disponibili, potranno essere finanziate circa 150 domande, a fronte delle 500 già presentate. Il numero effettivo dei beneficiari dipenderà dagli importi riconosciuti alle singole richieste e dalla verifica dei requisiti previsti.

I contributi stabiliti dalla Provincia vanno da 20mila a 30mila euro. È inoltre prevista una maggiorazione di 10mila euro per i nuclei familiari nei quali sia presente una persona con una disabilità superiore al 75%.

La misura è rivolta a specifiche categorie di richiedenti: single con un'età massima di 40 anni, giovani coppie e famiglie con almeno tre figli. L'obiettivo è sostenere l'accesso alla proprietà della prima abitazione, in un contesto in cui il costo degli immobili rappresenta un ostacolo significativo soprattutto per le fasce più giovani della popolazione.