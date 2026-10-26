TRENTO. La misura del contributo è fissata in 20.000 euro per i giovani che presentano domanda singolarmente, 25.000 euro per le giovani coppie ed euro 30.000 per le famiglie numerose. E’ prevista una maggiorazione del contributo pari a 10.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione sia presente almeno un componente con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento.



Il bando è rivolto ai giovani che non abbiano ancora compiuto 40 anni alla data del 1° gennaio 2026; per quanto riguarda le giovani coppie questo requisito può essere posseduto anche da solo uno dei componenti. La misura è destinata anche alle famiglie numerose.





Il bando stabilisce i requisiti che i richiedenti devono possedere per accedere al contributo, in particolare la residenza anagrafica sul territorio provinciale al momento della presentazione della domanda, la condizione economico-patrimoniale del nucleo destinatario della prima casa di abitazione (ICEF non superiore a 0,51), l’assenza di altre proprietà possedute per intero alla data di presentazione della domanda. Le famiglie numerose possono accedere al contributo pur essendo titolari per intero di altra unità immobiliare; devono poi vendere tale alloggio o fonderlo con altra unità immobiliare acquistata, adiacente a quella già posseduta.



Per ottenere il contributo i richiedenti, successivamente al 1° gennaio 2026 devono aver acquistato la prima casa di abitazione rientrante, al momento del rogito, in una delle categorie catastali da A/2 ad A/7, ubicata nel territorio della provincia di Trento; possono essere incluse le pertinenze (rientranti in una delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).



E' possibile la presentazione della domanda anche con preliminare di compravendita o proposta di acquisto sottoscritta per accettazione dal promittente venditore.



Per ulteriori informazioni e per l’invio delle domande di contributo, è disponibile il sito provinciale dedicato.