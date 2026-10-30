TRENTO. Cinque milioni di euro per sostenere la costruzione e il risanamento di immobili destinati a prima casa dei soci delle cooperative edilizie a proprietà individuale. La Giunta provinciale ha approvato i criteri del nuovo bando, che prevede contributi in conto capitale e un sostegno sugli interessi dei finanziamenti.

«Aggiungiamo un tassello agli strumenti con cui la Provincia sostiene l’accesso alla prima casa e contribuisce ad ampliare la disponibilità di alloggi», sottolinea l’assessore provinciale alle politiche abitative Simone Marchiori.

La novità rispetto al bando precedente è l’estensione del sostegno agli interventi di risanamento degli immobili esistenti, oltre che alla costruzione di nuovi edifici. «Vogliamo favorire il recupero del patrimonio edilizio e valorizzare il modello cooperativo», spiega Marchiori.

Le agevolazioni

Per ogni alloggio la spesa massima ammissibile è di 100mila euro. Il contributo in conto capitale copre il 45% della spesa ammessa, quindi fino a 45mila euro, mentre quello in conto interessi è di 2mila euro l’anno per dieci anni.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda le cooperative edilizie a proprietà individuale iscritte al Registro delle cooperative della Provincia autonoma di Trento o all’Albo nazionale delle cooperative edilizie. Al momento della richiesta devono aver già individuato l’area su cui costruire o l’immobile da risanare e non devono aver avviato i lavori. Ogni domanda deve riguardare almeno tre alloggi.

Sono ammessi la costruzione di nuovi alloggi e il risanamento di immobili esistenti, anche con interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Gli alloggi dovranno raggiungere la classe energetica A o superiore.

I requisiti dei soci

I soci destinatari degli alloggi devono avere la residenza in provincia di Trento, non essere titolari di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo su altri alloggi e non aver ottenuto contributi provinciali per la prima casa nei dieci anni precedenti. È richiesto inoltre un indicatore Icef per l’edilizia abitativa agevolata, in corso di validità, non superiore a 0,53.

Domande dal 5 al 23 novembre

Le domande vanno presentate dal legale rappresentante della cooperativa dal 5 al 23 novembre, secondo le modalità indicate nel bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito della Provincia. I contributi saranno concessi in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.