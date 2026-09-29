TRENTO. Poche novità sul fronte del meteo in Trentino. La settimana proseguirà all'insegna della stabilità e dell'assenza di precipitazioni, almeno fino a domenica 4 ottobre compresa. A prevalere sarà un tempo tipicamente autunnale, con qualche passaggio nuvoloso ma temperature ancora miti per il periodo.

«Poche novità, ahimè è facile fare previsioni ultimamente», osserva il meteorologo Giacomo Poletti, descrivendo una situazione destinata a rimanere sostanzialmente invariata nei prossimi giorni.

Le nubi che si sono formate nel pomeriggio di oggi sul Trentino sono soprattutto stratiformi, legate al contrasto tra l'aria mite presente in alta quota e gli strati più bassi dell'atmosfera, caratterizzati da maggiore umidità e temperature più fresche. Una situazione che, come spiega Poletti, è ben visibile anche dalle immagini satellitari, dove la nuvolosità appare quasi immobile.

Il quadro previsto per i prossimi cinque giorni è dunque quello di un meteo particolarmente stabile, con poche variazioni e precipitazioni assenti.

Mercoledì 30 settembre sarà possibile incontrare uno strato di nuvolosità più compatta, soprattutto tra i 2.000 e i 2.500 metri, mentre al di sopra il cielo dovrebbe rimanere limpido. Nel corso della giornata sono comunque previste schiarite. A Trento le temperature massime resteranno attorno ai 25 gradi. In alta quota lo zero termico si collocherà tra i 3.900 e i 4.000 metri, con venti molto deboli dai quadranti occidentali.

Giovedì 1 ottobre potrebbe iniziare con qualche nebbia o strato nuvoloso sui versanti a partire dai 1.800 metri. Nel pomeriggio sono attese aperture, accompagnate dal passaggio di velature alte. A Trento massime ancora stabili, intorno ai 24 gradi. Zero termico tra 3.700 e 3.800 metri e venti debolissimi da nord-ovest anche in quota.

Venerdì 2 ottobre il tempo sarà prevalentemente asciutto e aperto. Potranno transitare alcune velature durante la giornata, senza però modificare il quadro generale. A Trento le massime resteranno comprese tra 24 e 25 gradi.

Poche variazioni anche per sabato 3 ottobre, che si annuncia quasi come una copia della giornata precedente: tempo asciutto, abbastanza soleggiato e temperature ancora superiori alla media del periodo. In quota lo zero termico si manterrà attorno ai 3.700 metri, mentre a Trento si attendono ancora circa 24 gradi.

Infine, domenica 4 ottobre il cielo sarà in prevalenza aperto, con lunghi momenti di sole e qualche velatura considerata poco significativa. Nessuna precipitazione all'orizzonte, dunque, almeno per tutta la prima parte di ottobre.

Resta invece più incerto ciò che potrebbe accadere nella settimana successiva. Le prime possibilità di un cambiamento del quadro meteorologico vengono collocate intorno a martedì 6 ottobre, ma la finestra più favorevole a un ritorno delle piogge sembra essere quella compresa tra giovedì 8 e sabato 10 ottobre.

Per il momento, però, si tratta ancora di una tendenza a medio termine e non di una previsione consolidata. «Un eventuale cambiamento arriverebbe attorno a martedì 6 e più facilmente da giovedì 8/sabato 10», precisa Poletti, sottolineando l'incertezza che accompagna questa fase della previsione.