All’incrocio di Porta Nuova (piazza Venezia), dinanzi al cavalcavia di via Pozzo, al quadrivio di via Torre Verde e in via Rosmini sono iniziati ieri i lavori per la messa in opera delle strisce pedonali definitive. Il Municipio infatti, con una spesa che supera il milione, ha voluto molto opportunamente rendere permanentemente visibili le strisce zebrate, incominciando nei punti di maggiore traffico e perciò soggette a un facile logorio. Si tratta di lastroni di cemento speciale, a due colori, che vengono posti nel terreno con opportuni lavori di sterro e di massicciata. Nelle zone dove sono in corso i lavori sono stati comandati alcuni vigili urbani che regolano in continuità il traffico. Difatti i manufatti di cemento dovranno «riposare» almeno per cinque giorni. In tal modo il traffico si svolge su d’una corsia.



Nel frattempo apprendiamo che è imminente l’entrata in vigore dell’ordinanza del sindaco emessa ancora nello scorso luglio, che istituisce il posteggio a rotazione in piazza Battisti (già piazza Italia). A suo tempo difatti era stato raggiunto un accordo in tal senso fra il Comune e l’ACI, proprietaria del posteggio. Si attendeva tuttavia l’istituzione di un secondo posteggio a pagamento: ciò che è avvenuto in piazza Duomo. Nei prossimi giorni dunque, le auto potranno parcheggiare in piazza Battisti solo per due ore, fra le 8 e le 19.

A proposito di posteggi a rotazione, è intenzione del Municipio di creare altri posti con disco orario, visto il notevole successo ottenuto da quelli in vigore da poche settimane. Si pensa di regolare il parcheggio delle autovetture in via SS. Trinità, in via Manci, lato sud, e in altre vie. Il problema sarà oggetto di particolare esame nel corso della imminente riunione della commissione comunale del traffico.



Essa dovrà inoltre affrontare alcuni urgenti problemi riguardanti il traffico cittadino. Prima di tutto pare che le strisce pedonali, attualmente circa 100, saranno portate ad almeno 400. Si vuole in tal modo regolare rigorosamente il traffico pedonale ora purtroppo molto indisciplinato, tranne che nei punti di maggior pericolo.



Nei prossimi giorni il Municipio provvederà a rinnovare completamente la segnaletica orizzontale, non più ritoccata a causa della cattiva stagione. Sembra che saranno adottati degli speciali accorgimenti sulle strade pavimentate a porfido, là dove cioè le vernici sono soggette, per la natura del manto stradale, a un continuo logorio.



Un altro problema di viva attualità che sarà discusso nel corso della prossima riunione della commissione per il traffico, è quello riguardante le fermate degli autobus. Esse sono quasi tutte, come è noto, sistemate nelle vicinanze degli incroci o addirittura nelle immediate vicinanze dei passaggi pedonali. Ciò costituisce un notevole intralcio al traffico, specie nei punti di congestione.



A quanto ci si informa, è nelle intenzioni della commissione di procedere a una totale revisione, adeguando le fermate stesse al traffico.