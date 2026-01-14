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TRENTO. Permangono i problemi informatici al sistema di laboratorio, di competenza della ditta produttrice dell’applicativo, già segnalati questa mattina, mercoledì 14 gennaio. “Nonostante i tecnici della società fornitrice del servizio abbiamo lavorato per l’intera giornata di oggi – fa sapere Asuit – al ripristino del sistema, il disservizio non risulta al momento ancora risolto. Per tale motivo, nella mattinata di domani, 15 gennaio, l’attività di prelievo del sangue nelle strutture dell’Asuit è sospesa”.
Saranno garantiti esclusivamente i prelievi con le prescrizioni per: INR per terapia anticoagulante orale, emocromo per pazienti oncologici, screening prenatali, curve glicemiche in gravidanza, fogli gialli pre-ricovero e impegnative con priorità urgente.
Le persone che hanno prenotato riceveranno un avviso di sospensione del servizio attraverso lo stesso canale, email o sms, con cui hanno ricevuto la conferma della prenotazione.
”Asuit si scusa per i disagi arrecati all’utenza e provvederà, non appena il sistema tornerà pienamente operativo, ad ampliare la fascia oraria di prenotazione per recuperare i prelievi del sangue non effettuati”.