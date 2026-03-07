PREDAZZO. Lunedì 9 marzo alle 18 la Biblioteca comunale di Predazzo ospiterà un incontro di preghiera interreligiosa per la pace dal titolo “Nella tregua olimpica”. L’iniziativa è promossa dalle Parrocchie di Fiemme e Fassa in collaborazione con il Tavolo delle Religioni presenti sul territorio trentino e con il patrocinio del Comune di Predazzo.



L’appuntamento si inserisce nel tempo della tregua olimpica proclamata in occasione dei Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026, che si concluderanno il prossimo 15 marzo. Un periodo simbolico pensato per garantire la sicurezza di atleti e delegazioni internazionali e che intende riaffermare il valore della pace come condizione fondamentale perché lo sport possa esprimere il suo significato più autentico: non solo competizione e ricerca dell’eccellenza, ma anche incontro tra culture e costruzione di una reale convivenza tra le differenze.



Durante l’incontro, attorno a un braciere acceso, rappresentanti di diverse confessioni religiose – cristiani cattolici, protestanti e ortodossi, musulmani, buddisti e bahá’í – si ritroveranno per un momento condiviso di preghiera, nel rispetto delle diverse tradizioni. L’iniziativa intende rilanciare l’appello alla fraternità e alla cooperazione promosso dalle Nazioni Unite in occasione dei Giochi.



A rappresentare la Diocesi di Trento saranno il vicario generale don Claudio Ferrari e il referente per il dialogo interreligioso don Cristiano Bettega. L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e su Telepace Trento. «In questo tempo segnato da conflitti e divisioni – afferma don Albino Dell’Eva, parroco dell’Unità pastorale Santa Maria del Cammino di Cavalese – vogliamo che la tregua olimpica diventi un segno concreto e condiviso di responsabilità: le religioni, pur nella diversità, possono testimoniare insieme che la pace è possibile e necessaria».