AOSTA. Sono tutti residenti in Trentino, nella zona della valle dell'Adige, i tre alpinisti morti sulla parete Nord del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta, dopo una caduta di alcune centinaia di metri avvenuta durante un'escursione in alta quota.



Le vittime sono Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29 anni, e Michael Zenatti, 39 anni. I loro corpi sono stati trasferiti all'obitorio del cimitero di Aosta, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente.



Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari del Sagf della Guardia di Finanza di Entreves, la tragedia potrebbe essersi verificata nella mattinata di ieri durante la fase di salita verso la vetta. I tre facevano parte della stessa cordata e si trovavano poco sotto la cima quando è avvenuta la caduta.