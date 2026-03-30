TRENTO. Sono 70 in tutto (5 in più rispetto al 2025) i periodi di sollievo estivo che possono essere prenotati a partire da martedì 7 aprile all'interno delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) della città. Il servizio è disponibile dal 16 giugno al 30 settembre e può essere usufruito per un solo periodo della durata di 21 giorni.



”Considerato il riscontro positivo ottenuto con la sperimentazione introdotta lo scorso anno, in cui quasi l’80 per cento degli utenti ha presentato domanda utilizzando il canale informatico ed evitando così le code davanti agli uffici (su 82 richieste, di cui 78 ammissibili ne sono state presentate 17 a mano e 65 online), si è deciso di mantenere la medesima modalità per manifestare il proprio interesse anche per l’estate 2026”.



La manifestazione di interesse potrà essere compilata quindi anche in via telematica e, come l’anno scorso, non sarà legata all’ordine di arrivo. Nello specifico, sarà possibile manifestare il proprio interesse per i posti di sollievo estivo a partire dalle ore 9 di martedì 7 aprile alle ore 12.30 di lunedì 13 aprile 2026, compilando il modulo online a cui si accede con identità digitale (Spid, Cie, Cns), attivo sul sito del Comune alla pagina “Prenotazione sollievo estivo in Rsa: manifestazione di interesse” o consegnando il modulo cartaceo alla segreteria di Spazio Argento (via Bronzetti 1, secondo piano), che sarà aperta al pubblico martedì 7 aprile dalle ore 9 alle ore 12.30, mercoledì 8 aprile e giovedì 9 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16, venerdì 10 aprile e lunedì 13 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30.



Per garantire la possibilità di presentare la manifestazione di interesse presso lo sportello fisico e per superare le possibili difficoltà degli utenti nell’utilizzo dei canali digitali, saranno presenti negli uffici di Spazio Argento due giovani in Servizio Civile Provinciale Universale (Scup) che potranno aiutare i richiedenti nell'uso della strumentazione o, se sprovvisti di identità digitale, con la richiesta di Spid o l’attivazione della carta di identità elettronica. Le giornate e gli orari in cui sarà possibile usufruire del supporto saranno martedì 7 aprile e mercoledì 8 aprile dalle ore 9 alle ore 12, giovedì 9 aprile dalle ore 14 alle ore 16, lunedì 13 aprile dalle ore 9 alle ore 11.



Entro il 15 aprile, il servizio Welfare e coesione sociale verificherà il possesso dei requisiti e nella medesima giornata pubblicherà la graduatoria degli ammessi, stilata da apposita commissione interna sulla base dei criteri introdotti in forma sperimentale e transitoria lo scorso anno e mantenuti anche per l’anno 2026, consultabili sul sito del Comune alla pagina “Prenotazione sollievo estivo in Rsa: manifestazione di interesse”.



In quell’occasione, saranno indicate anche la data e l’ora degli appuntamenti individuali che permetteranno di prenotare, a partire da lunedì 20 aprile, il soggiorno estivo in Rsa. Gli appuntamenti avranno luogo in presenza o al telefono in base alla modalità scelta sul modulo.



Il servizio può essere richiesto dai soggetti non autosufficienti normalmente assistiti in ambito familiare e ha quale principale finalità quella di permettere alla famiglia un periodo di sollievo nella presa in carico quotidiana dell’anziano e dunque di dare sostegno e momenti di “tregua” a quelle famiglie di anziani che vivono nel loro domicilio.



La prenotazione può essere effettuata dal diretto interessato (beneficiario), dal tutore legale o dall’amministratore di sostegno o da un delegato (il modulo di delega è pubblicato sul sito del Comune alla pagina “Prenotazione sollievo estivo in Rsa: manifestazione di interesse” oppure, in alternativa, nel caso in cui l'interessato si trovi temporaneamente impedito a causa del suo stato di salute, dal coniuge, dal figlio, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.



Per il servizio di sollievo estivo è necessario essere in possesso dell’idoneità rilasciata dall'Unità Valutativa Multidisciplinare in corso di validità (due anni dalla data di rilascio). L’Unità effettua una preliminare valutazione integrata degli aspetti sociali e della situazione sanitaria dei richiedenti ed è attivabile, a seconda dei casi, su richiesta del medico di base, del medico ospedaliero oppure dell’assistente sociale di riferimento. Non saranno ammesse le richieste pervenute da coloro che hanno già usufruito, nell’anno in corso, di oltre 40 giorni di sollievo convenzionato in una delle Rsa presenti sul territorio provinciale.



La procedura per prenotare il servizio di sollievo estivo è gratuita, mentre per informazioni sui costi delle rette, che variano da struttura a struttura, è possibile rivolgersi al servizio Welfare e coesione sociale chiamando il numero 0461.889910 o accedere al sito del Comune alla pagina “Prenotazione sollievo estivo in Rsa: manifestazione di interesse”.