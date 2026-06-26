TRENTO. Federconsumatori Trentino critica la riduzione estiva degli orari degli uffici postali, che entrerà in vigore dal 1° luglio e si intensificherà nel mese di agosto, quando tutti gli sportelli della provincia saranno aperti esclusivamente al mattino.

Secondo l'associazione dei consumatori, la rimodulazione degli orari rappresenta un disagio ormai ricorrente che penalizza migliaia di cittadini, in particolare lavoratori, anziani, persone con difficoltà negli spostamenti e residenti nei piccoli comuni, dove l'ufficio postale costituisce spesso uno degli ultimi presìdi di servizio pubblico disponibili.

Per Federconsumatori, il problema non è legato soltanto al periodo estivo, ma alla cronica carenza di personale. L'associazione ricorda che negli ultimi dieci anni gli addetti di Poste Italiane in Trentino sarebbero diminuiti di circa il 30%, passando da circa 1.200 a poco più di 800 dipendenti, rendendo sempre più difficile garantire l'apertura regolare degli sportelli durante il periodo delle ferie.

L'associazione sottolinea che il diritto dei lavoratori alle ferie deve essere tutelato, ma ritiene che spetti all'azienda programmare gli organici e predisporre le necessarie sostituzioni, senza scaricare le conseguenze sugli utenti.

Secondo i dati richiamati nel comunicato, in Trentino sono presenti circa 190 uffici postali, molti dei quali già oggi osservano aperture ridotte o limitate a pochi giorni alla settimana, mentre diverse sedi risultano ancora chiuse. Ogni sportello serve mediamente quasi 3.000 cittadini in una provincia caratterizzata da un territorio montano e da una popolazione sempre più anziana, con oltre 134 mila residenti che hanno più di 65 anni.

Federconsumatori Trentino evidenzia inoltre una contraddizione: mentre Poste Italiane ha ampliato negli ultimi anni la propria offerta nei settori finanziario, assicurativo, energetico, della telefonia e dei servizi digitali, il presidio degli sportelli e del personale sul territorio continua a ridursi.

Per questo l'associazione chiede all'azienda di chiarire quali misure intenda adottare per limitare i disagi durante l'estate e quali investimenti siano previsti per rafforzare stabilmente gli organici, garantendo un servizio postale efficiente e accessibile per tutto l'anno.

Infine Federconsumatori Trentino annuncia che continuerà a monitorare la situazione e invita i cittadini a segnalare eventuali disservizi, affinché possano essere portati all'attenzione di Poste Italiane e delle istituzioni competenti.