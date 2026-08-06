PUNTA ALA. Le ultime foto delle vacanze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto parlare il web. La coppia si è mostrata insieme alla figlia Clara Isabel, condividendo alcuni momenti di relax sui social.

A catturare l'attenzione, però, è stato soprattutto il commento lasciato da Ignazio Moser sotto il post della moglie. Un messaggio che molti follower hanno interpretato come un possibile riferimento a una nuova gravidanza.

Sui social sono così ripartite le indiscrezioni su un possibile secondo figlio. Per ora, però, si tratta soltanto di supposizioni: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno confermato le voci.