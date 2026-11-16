TRENTO. Più risorse per la Polizia locale trentina, ma anche maggiori garanzie per gli agenti. La riorganizzazione dei corpi non può essere decisa soltanto dai sindaci, senza un confronto con i sindacati e senza affrontare il nodo delle retribuzioni e delle tutele. È la posizione della Uil Funzione pubblica del Trentino, che interviene nel dibattito sul futuro della Polizia locale dopo le recenti discussioni al Consiglio delle autonomie locali. A sollevare la questione sono il segretario generale Andrea Bassetti e la responsabile del settore Elena Aichner, che chiedono un coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei lavoratori.

Al centro della discussione ci sono innanzitutto i finanziamenti provinciali. Le risorse annue passano da 9 milioni e 155 mila euro a 10 milioni e 523 mila euro, con un incremento di 1 milione e 368 mila euro. Una cifra significativa, secondo il sindacato, che però deve tradursi in nuove assunzioni, formazione, indennità e valorizzazione professionale. Il rischio denunciato dalla Uil è che il potenziamento dei servizi finisca per gravare esclusivamente sugli organici attuali, aumentando carichi di lavoro e responsabilità senza adeguati riconoscimenti economici.

Il confronto riguarda anche le proposte avanzate dai sindaci di Trento, Rovereto e Pergine Valsugana. Tra le ipotesi figurano la creazione di una squadra cinofila provinciale, sostenuta da Franco Ianeselli e Giulia Robol, il rafforzamento dei corpi richiamato da Marco Morelli, l'estensione del servizio dalle 7 alle 24 e l'eventuale introduzione dei taser. Innovazioni che, secondo la Uil, richiedono personale sufficiente, addestramento specifico, protocolli operativi e adeguate coperture legali, assicurative e previdenziali.

Particolarmente delicato è il capitolo delle indennità contrattuali, alcune delle quali, denuncia il sindacato, sarebbero sostanzialmente ferme da decenni. È il caso dei compensi riconosciuti ai coordinatori, nonostante l'aumento delle responsabilità. La Uil chiede inoltre di aggiornare il trattamento economico per il lavoro serale e festivo, i turni più gravosi, le situazioni di rischio e le specializzazioni professionali.

Ma la questione va oltre gli stipendi. Secondo Bassetti e Aichner, se l'obiettivo delle amministrazioni è costruire progressivamente una forza di polizia a dimensione provinciale, occorre affrontare anche il tema dell'inquadramento contrattuale. Tra le ipotesi indicate figura un modello simile a quello del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, da valutare sotto il profilo normativo ed economico. «Non si può provincializzare l'organizzazione lasciando irrisolti i problemi contrattuali dei lavoratori. Se si vuole cambiare modello, bisogna discutere l'intero sistema, non soltanto trasferire funzioni o centralizzare servizi», sottolineano i due rappresentanti sindacali.

La presa di posizione si fa ancora più netta quando la Uil richiama le responsabilità della politica. «La Polizia locale non è uno strumento nelle mani di amministratori che decidono come farla “scodinzolare” secondo le convenienze politiche. Parliamo di professionisti della sicurezza, non di personale da utilizzare secondo necessità senza riconoscerne adeguatamente responsabilità e diritti».

Da qui la richiesta di riaprire immediatamente il confronto provinciale e comunale, rivedere il Progetto Sicurezza, garantire trasparenza nell'utilizzo dei finanziamenti e destinare maggiori risorse al trattamento accessorio. «Non siamo contrari al potenziamento della Polizia locale. Vogliamo una Polizia locale più forte, rispettata e valorizzata, non semplicemente più utilizzata», precisano Bassetti e Aichner. E concludono con un messaggio rivolto agli amministratori: «Chi vuole più sicurezza deve cominciare dal rispetto di chi la garantisce ogni giorno in Trentino».