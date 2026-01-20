TRENTO. Nel 2025 i corpi di Polizia locale hanno gestito 178.938 chiamate e comunicazioni per richieste di intervento e garantito 15.092 ore di servizio notturno, dopo le ore 22, a presidio della sicurezza urbana. Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati rilevati 709 incidenti con feriti, 949 con soli danni alle cose e 6 incidenti mortali, oltre a 243 sinistri risolti per autonoma condotta.



Questi i numeri diffusi in occasione della XV Giornata provinciale della Polizia locale, che a Tione, in Trentino, ha riunito i 17 Corpi operanti sul territorio.



Particolarmente significativa l'attività di educazione stradale, con oltre 1.970 ore complessive svolte negli istituti scolastici di ogni ordine e grado: dalla scuola dell'infanzia (429 ore) alla primaria (856), dalla secondaria di primo grado (523) fino alle scuole superiori (162), a conferma dell'impegno nella prevenzione e nella formazione delle giovani generazioni.



Nel complesso sono state accertate 214.719 violazioni al Codice della strada, tra cui 119.299 per superamento dei limiti di velocità e 90.553 per sosta irregolare. Rilevanti anche i controlli su comportamenti ad alto rischio: 140 casi di guida in stato di alterazione alcolica, 12 tra i neopatentati, 14 sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 90 casi di guida senza patente, oltre a 966 veicoli privi di copertura assicurativa e 3.575 per omessa revisione.



Importante anche l'attività di polizia giudiziaria, con 971 notizie di reato, 784 interventi su iniziativa o delega dell'autorità giudiziaria, 5 arresti, 199 sequestri, 150 contestazioni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e 56 violazioni al Testo unico sull'immigrazione. Sul versante della pubblica sicurezza, sono stati effettuati 140 controlli interforze, 157 controlli sui mezzi pubblici, 1.123 controlli durante manifestazioni pubbliche, 225 in ambito sportivo e 48 in contesti calcistici, oltre a 18 sgomberi di edifici e accampamenti abusivi. L'attività di controllo del territorio ha portato inoltre a 956 controlli e all'accertamento di 425 notizie di reato, 501 abusi edilizi, 65 violazioni ai regolamenti comunali, mentre quella in campo ambientale a 1.541 controlli, 41 notizie di reato, 5 sequestri, 122 violazioni amministrative, 1.408 violazioni regolamentari e 85 recuperi di veicoli in stato di abbandono; sotto il profilo del commercio i controlli sono stati 6.189 con 6 notizie di reato, 194 violazioni amministrative, 38 violazioni di regolamenti e 11 violazioni legate a minori e consumo di alcol.



Infine fra le altre attività vi sono 628 violazioni di regolamenti comunali in ambiti diversi da edilizia, ambiente e commercio, e 18.564 attività informative, tra accertamenti anagrafici e verifiche di natura amministrativa.