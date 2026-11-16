TRENTO. Il Tribunale di Trento, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dal Silp Cgil contro il trasferimento d’autorità di un dirigente della Polizia di Stato, in servizio al Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Trento e titolare di un incarico sindacale regionale. La sentenza, pronunciata dalla giudice Giuseppina Passarelli, ha riconosciuto la natura antisindacale del provvedimento, disponendo il reintegro del funzionario nella precedente posizione e ponendo a carico dell’Amministrazione le spese legali.

La vicenda risale allo scorso giugno, quando il Dipartimento della Polizia di Stato aveva disposto il trasferimento del dirigente alla Questura di Bolzano, motivandolo con ragioni di incompatibilità ambientale. Il provvedimento era stato contestato dal Silp Cgil, assistito dall’avvocato Giovanni Guarini, per la mancata acquisizione del preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale, previsto dalla normativa a tutela dei rappresentanti dei lavoratori.

Secondo quanto riferito dal sindacato, la giudice ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni, stabilendo che le garanzie previste per i rappresentanti sindacali devono essere rispettate anche quando il trasferimento riguarda un dirigente della Polizia di Stato. La pronuncia non esclude la possibilità per l’Amministrazione di disporre trasferimenti per esigenze organizzative o incompatibilità ambientale, ma ribadisce la necessità di osservare le procedure previste dalla legge.

«Una decisione particolarmente significativa per le relazioni sindacali nella Polizia di Stato, anche in ragione dei potenziali riflessi di interesse comune che assume nei confronti dell’attività di tutti i sindacati delle altre Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare», commenta Sergio Sontacchi, segretario provinciale del Silp Cgil di Trento.

Per il sindacato, l’accoglimento del ricorso riafferma il valore delle tutele riconosciute ai rappresentanti dei lavoratori anche nell’ambito della dirigenza di polizia. Il principio richiamato dalla sentenza riguarda, in particolare, il rapporto tra le prerogative organizzative dell’Amministrazione e le disposizioni poste a tutela della libertà sindacale.

Il Silp Cgil esprime tuttavia amarezza per una controversia che, a suo giudizio, avrebbe potuto essere evitata. «Sullo sfondo resta l’amarezza per una vicenda che avrebbe potuto risolversi senza il ricorso in Tribunale, sulla base di una più attenta valutazione, da parte della complessa e articolata struttura amministrativa di cui dispone il vertice del Dipartimento della Polizia di Stato, della giurisprudenza consolidata in materia», si legge nella nota sindacale.

Il sindacato richiama anche le conseguenze economiche del contenzioso, sostenendo che sarebbe stato possibile evitare «le conseguenze economiche a danno di tutti i contribuenti di provvedimenti incautamente adottati in violazione delle espresse e ineludibili garanzie di legge». E sottolinea la necessità di prevenire «contenziosi inutili e capziosi, i cui costi finiscono inevitabilmente quanto ingiustificatamente per gravare sull’intera collettività».

La posizione espressa dal Silp Cgil rappresenta la valutazione dell’organizzazione che ha promosso il ricorso. La sentenza, per quanto riferito nel comunicato, riguarda invece la legittimità del trasferimento rispetto alle specifiche garanzie sindacali, senza mettere in discussione in termini generali il potere dell’Amministrazione di trasferire il proprio personale.