TRENTO. Dal 3 agosto il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Trentino-Alto Adige ha un nuovo dirigente. Si tratta del vice questore aggiunto Raffaele Federici, classe 1984, entrato nei ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 2013.

Federici è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi del Sannio e ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali all’Università Federico II di Napoli. È inoltre abilitato all’esercizio della professione forense e ha ottenuto con lode il master universitario di secondo livello in Scienze della Sicurezza all’Università La Sapienza di Roma.



Prima del nuovo incarico ha diretto il Centro Operativo Autostradale di Trento, coordinando le pattuglie impegnate lungo l’A22 Autostrada del Brennero. Un'esperienza che lo ha visto impegnato direttamente nella gestione dei servizi di polizia stradale lungo uno degli assi viari più importanti e trafficati del territorio.

Successivamente Raffaele Federici ha guidato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Riva del Garda, dove ha coordinato anche diverse attività di polizia giudiziaria che hanno portato all'esecuzione di numerosi arresti e misure cautelari personali. Ora il nuovo incarico alla guida della struttura specializzata nel contrasto ai crimini informatici e nella sicurezza cibernetica. Il benvenuto al nuovo dirigente è arrivato dai vertici del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.