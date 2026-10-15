BOLZANO. Un traffico di farmaci anabolizzanti e sostanze stupefacenti con spedizioni quotidiane in Alto Adige, nel resto d'Italia e all'estero. È quanto emerso da una vasta indagine della Procura di Bolzano, condotta dai carabinieri del Nas di Trento, culminata oggi, 15 ottobre, in 17 perquisizioni nelle province di Napoli, Caserta, Pavia e Milano. Sono 16 gli indagati, mentre il valore al dettaglio delle oltre 400mila dosi sequestrate in un deposito è stimato in almeno 30 milioni di euro.

L'inchiesta, avviata nel 2024, ha ricostruito l'attività di due nuclei familiari, composti rispettivamente da quattro e due persone, che si sarebbero avvalsi di una decina di collaboratori. Quindici indagati risiedono nel Napoletano e uno nel Pavese. Secondo gli investigatori, il gruppo gestiva la spedizione giornaliera di centinaia di chili di sostanze illegali, utilizzando app di messaggistica anonima, criptovalute e pacchi con nominativi fittizi per nascondere i pagamenti e riciclare i profitti.

Durante le perquisizioni, i militari hanno scoperto in provincia di Napoli un garage con 560 pacchi contenenti oltre 400mila dosi di anabolizzanti e stupefacenti, occultate in confezioni apparentemente destinate a giocattoli, cosmetici e prodotti per la casa. Sequestrati inoltre oltre 125mila euro in contanti, numerosi orologi Rolex e carte di debito. In provincia di Pavia sono stati trovati altri 42mila euro e 4.400 confezioni di anabolizzanti, per un valore stimato di 250mila euro. Durante le intercettazioni, i carabinieri del Nas di Trento hanno potuto contare sul determinante apporto di un giovanissimo carabiniere del Comando provinciale di Trento per la traduzioni in dialetto campano.

Il Tribunale di Bolzano ha disposto anche il sequestro preventivo di 12 immobili e delle somme presenti sui conti correnti, a fronte di profitti illeciti stimati dagli investigatori in circa 9 milioni di euro. Per 11 dei 16 indagati il giudice ha fissato gli interrogatori preventivi, dopo la richiesta della Procura di applicare misure cautelari in carcere o agli arresti domiciliari. Le indagini risultano al momento concluse. Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.