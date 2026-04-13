TRENTO. Torna la pioggia sul Trentino, ma senza fenomeni intensi. La giornata di lunedì 13 aprile sarà all’insegna di precipitazioni deboli e intermittenti, accompagnate da correnti di scirocco che trasportano anche polveri sahariane. Le temperature restano insolitamente miti per il periodo: a Trento Roncafort la minima ha toccato i +13,4 gradi.



Nel corso della giornata sono attese piogge alternate a pause, con maggiore probabilità al mattino e nuovamente verso sera. I quantitativi più consistenti sono previsti in quota e nei settori occidentali della provincia, dove si potranno superare i 10 millimetri. Il limite delle nevicate resta elevato, attorno ai 2.300 metri. Un peggioramento più marcato è atteso in tarda serata.



Martedì 14 aprile sarà caratterizzato da un nuovo passaggio perturbato, con piogge nella notte e un’ulteriore fase instabile verso la fine della mattinata. Su molte aree del territorio si prevedono accumuli complessivi tra i 10 e i 15 millimetri, in linea con le tendenze già indicate nei giorni scorsi.



Da mercoledì 15 a sabato 18 aprile il tempo tenderà a migliorare, anche se non mancherà una certa variabilità, soprattutto nelle valli più strette e in montagna, dove potranno svilupparsi rovesci locali. Per domenica 19 aprile si profila invece una giornata nuvolosa, con la possibilità di deboli precipitazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti.