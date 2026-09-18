TRENTO. Pigiama, camicia da notte e scarpe da corsa per una serata nel segno della solidarietà con i bambini malati di tumore. Si è svolta venerdì 18 settembre la Pigiama Run, corsa e camminata aperta a tutti che ha attraversato Trento con partenza dal quartiere delle Albere.

Il ritrovo è stato in piazza delle Donne Lavoratrici, dove dalle 17 ha aperto il Village con animazione e distribuzione dei pacchi gara. La Pigiama Run è partita alle 19, lungo un percorso di circa quattro chilometri attraverso la città, adatto anche alle famiglie. I partecipanti si sono presentati in pigiama o camicia da notte, un gesto simbolico di vicinanza ai piccoli pazienti oncologici costretti a trascorrere molto tempo in pigiama durante le cure.

La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato) La grande risposta di Trento alla corsa contro i tumori (foto di Daniele Panato)

I fondi raccolti con la Pigiama Run 2026 saranno utilizzati per realizzare un libro e un cartoon dedicati ai bambini che vivono accanto a un coetaneo colpito da tumore. L'obiettivo del progetto è aiutare compagni di scuola, amici e familiaria comprendere meglio la malattia, le necessità e le possibili reazioni emotive del bambino ammalato, offrendo allo stesso tempo strumenti per affrontare le proprie emozioni.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson e con il corso Ifts Cartoon Artist dell’Istituto Artigianelli di Trento. La manifestazione ha voluto così trasformare una corsa nel cuore della città in un'occasione per sensibilizzare sulla malattia oncologica infantile e sostenere concretamente i bambini e le persone che vivono accanto a loro.