PIETRAMURATA. È il giorno della protesta contro «Ritorno a Camelot». Nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, Pietramurata sarà al centro della manifestazione popolare organizzata contro il raduno di estrema destra che prende il via questa mattina all’Hotel Ciclamino.

Il concentramento dei manifestanti è previsto alle 17, mentre attorno alla struttura alberghiera sarà predisposto un imponente dispositivo di sicurezza. L’obiettivo è mantenere separati i partecipanti alla protesta e quelli diretti al raduno, che proseguirà fino a domenica.

Sul territorio saranno schierati almeno 140 tra agenti e militari, chiamati a presidiare la zona e a gestire eventuali criticità durante le ore più delicate della giornata. I manifestanti saranno mantenuti a distanza dall’Hotel Ciclamino.

Le misure di sicurezza avranno conseguenze anche sulla viabilità. A partire dalle 16.30 è prevista la chiusura della statale della Gardesana, con ripercussioni sul traffico nella zona di Pietramurata e lungo la principale arteria della valle.

L’attenzione resterà quindi alta per tutto il pomeriggio, tra il presidio delle forze dell’ordine, la manifestazione e l’avvio di «Ritorno a Camelot», destinato a proseguire per l’intero fine settimana.