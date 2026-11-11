TRENTO. Se non è la pietra tombale per il progetto della Valdastico Nord poco ci manca, perché è chiaro che senza i soldi - servono 7 miliardi di euro - la nuova autostrada non si farà. La giunta regionale del Veneto ha approvato il protocollo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'affidamento in house alla Concessioni autostradali venete (partecipata al 50% dal Veneto e al 50% da Autostrade dello Stato) della concessione dell'A4, la Brescia-Padova. E il piano di investimento punta tutto sulla quarta corsia, che da sola costa 7 miliardi.



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