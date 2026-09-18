TRENTO. Yoga, balli country, un confronto sugli spazi pubblici e una grande cena aperta alla comunità. Torna a settembre con nuove iniziative “Fare Comunità in piazza Santa Maria”, il progetto nato per favorire occasioni di incontro e partecipazione e rendere piazza Santa Maria Maggiore un luogo aggregativo sempre più frequentato e vissuto dai cittadini. Tre gli appuntamenti in calendario nella prossima settimana.

Si comincia lunedì 21 settembre alle 18.30 con “Yoga colorato”: Alessia Bellebuono accompagnerà i partecipanti in una sessione dedicata al rilassamento fisico e mentale. Martedì 22 settembre, alle 20, cambieranno invece completamente ritmo e atmosfera: la piazza ospiterà un’esibizione di balli country con il gruppo Country Whisper Dance School.

L’appuntamento principale sarà venerdì 25 settembre, a partire dalle 18, con il talk “Piazze pubbliche, spazi comuni: quando la cultura genera relazioni”. Stefania Paolazzi e Anna Eghenter discuteranno di come la cultura e i nuovi modelli di gestione dei beni comuni possano contribuire a trasformare il futuro degli spazi pubblici cittadini. L’incontro è organizzato dalla Fondazione Franco Demarchi e rientra nella Settimana dell’Accoglienza e nel ciclo “Sognare insieme. Costruire insieme”.

A seguire sarà il momento di sedersi a tavola con la cena di comunità diffusa “Aggiungi un posto in piazza”, curata dall’associazione Amalgama. Un’occasione pensata non soltanto per condividere il pasto, ma anche per favorire conoscenza e confronto tra le persone e rafforzare il senso di comunità nel quartiere, proseguendo il percorso di valorizzazione sociale di piazza Santa Maria Maggiore.