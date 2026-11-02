TRENTO. È partito a inizio novembre il piano di accoglienza invernale per le persone senza dimora in Trentino. Sono complessivamente 256 i posti letto messi a disposizione tra Trento e Rovereto, grazie al lavoro congiunto della Provincia autonoma di Trento e degli enti che compongono il Tavolo Inclusione.

Il servizio, potenziato per affrontare la stagione fredda, resterà attivo senza interruzioni fino alla fine di aprile 2027. A questa offerta si aggiungerà una novità: per circa due mesi, tra dicembre e febbraio, saranno aperti in modo stabile ulteriori posti letto straordinari, così da garantire maggiore copertura nel periodo delle temperature più basse. I dettagli sono ancora in fase di definizione da parte delle strutture tecniche degli enti coinvolti.

Posti permanenti e invernali

I 256 posti dell’ambito della bassa soglia si dividono in 156 posti permanenti, attivi tutto l’anno, e 100 posti attivati per l’inverno. A questi si sommano fino a circa 15 posti ulteriori all’interno di altri servizi residenziali per adulti già operativi.

L’accoglienza maschile a Trento

Per gli uomini, a Trento, la rete conta sui due dormitori di via Lavisotto, con 22 e 24 posti permanenti, entrambi gestiti dalla Fondazione Caritas diocesana. Ci sono poi i 50 posti del dormitorio Casa San Giovanni della cooperativa sociale Kaleidoscopio (30 permanenti e 20 invernali) e i 36 posti invernali della Cittadella Baldé, gestita dall’Associazione Amici dei senza tetto.

La novità di quest’anno è il nuovo dormitorio invernale maschile di via Giusti, aperto dopo la dismissione della struttura Bonomelli: 18 posti affidati alla Fondazione Caritas diocesana.

Rovereto e l’accoglienza femminile

A Rovereto è operativa la struttura maschile Il Portico, gestita anch’essa dalla Caritas diocesana, con 38 posti complessivi: 30 permanenti e 8 invernali.

Sul fronte dell’accoglienza femminile, a Trento sono disponibili 30 posti permanenti a Casa della Giovane, gestita dall’ente Ets Casa Tridentina della giovane, e 20 a Casa Paola, dell’Associazione Amici dei senza tetto. Entro pochi giorni saranno attivati altri 18 posti invernali per le donne tra Trento e Rovereto, in spazi messi a disposizione dalla Fondazione Caritas diocesana e dal Comune di Rovereto.

Come accedere

L’accesso a tutte le strutture è centralizzato e passa dallo Sportello unico per l’assegnazione dei posti letto. Per gli uomini lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16, in via Barbacovi 2 a Trento. Per le donne l’orario è dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11, in via Lunelli 4, sempre a Trento.