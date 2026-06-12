TRENTO. Sono già 10.259 gli abbonamenti trimestrali estivi a 20 euro sottoscritti in Trentino nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Provincia autonoma di Trento per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico durante i mesi estivi. Il dato, aggiornato nelle ultime settimane, conferma l’interesse dei cittadini per una misura pensata per contenere i costi degli spostamenti e offrire un’alternativa all’utilizzo dell’auto privata. L’agevolazione consente infatti di utilizzare l’intera rete provinciale fino al 31 agosto con una spesa contenuta.



Per il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il superamento della soglia delle diecimila adesioni rappresenta un segnale importante. «Questa misura risponde a un’esigenza concreta dei trentini», sottolinea il governatore, evidenziando come l’iniziativa sia stata pensata soprattutto per i lavoratori che durante l’estate possono contare su una soluzione economica per gli spostamenti quotidiani. L’intervento prevede un investimento provinciale di circa 3 milioni di euro.



Anche l’assessore provinciale ai trasporti Mattia Gottardi evidenzia la risposta positiva registrata sul territorio. Secondo i dati disponibili, circa 8.000 abbonamenti sono stati attivati da utenti già in possesso di una smart card, mentre quasi 2.300 riguardano nuove tessere nominative, corrispondenti ad altrettanti nuovi utilizzatori del sistema di mobilità pubblica. A questi si aggiungono ulteriori richieste di emissione, stimate tra le 300 e le 400 unità, attualmente in fase di lavorazione.



L’abbonamento estivo permette di viaggiare su autobus urbani ed extraurbani, treni locali, ferrovia Trento-Malé-Marilleva, linea della Valsugana tra Trento e Primolano, tratta del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora, oltre alla funivia Trento-Sardagna. Restano aperte le adesioni presso le biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia, mentre per chi possiede già un abbonamento annuale o semestrale che comprende il periodo estivo è previsto un rimborso proporzionale per le eventuali sovrapposizioni superiori ai trenta giorni.