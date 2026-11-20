TRENTO. É stata condannata a un anno e sette mesi, pena sospesa, condizionata al pagamento entro un anno della provvisionale di 100 mila euro a favore della vittima, una delle due ragazze che nell'aprile del 2024, a Croviana, durante la festa patronale, provocò gravi lesioni a un 40enne. L'altra imputata, anche lei 24enne, difesa dall'avvocata Angelica Domenichelli, è stata invece assolta. Pur partecipando all'aggressione, dai racconti dei testimoni il suo ruolo è stato ritenuto evidentemente secondario.

Le due ragazze avevano scelto il rito abbreviato, anche se la posizione delle due ragazze era diversa per gli atti di violenza che sarebbero stati compiuti sulla vittima. L'indagine, condotta dai carabinieri di Malé con il coordinamento della procura di Trento, era partita dall'intervento dell'ambulanza per soccorrere un uomo crollato a terra mentre si allontanava dalla festa, alle 2 di notte. Le condizioni del ferito, trasferito in elicottero al Santa Chiara, erano fin da subito apparse gravissime. I traumi riscontrati dai medici non derivavano solo dalla caduta sull'asfalto: come alcuni testimoni avevano riferito ai carabinieri, pochi minuti prima di accasciarsi al suolo il quarantenne - complice forse l'alcol ingerito - aveva infastidito alcune ragazze ed era stato colpito con schiaffi e con pugni alla testa e nel sedere. Percosse che gli avevano provocato lesioni all'encefalo e causato danni permanenti con conseguenze sulla qualità della vita. Proprio sulla base di queste lesioni permanenti l'accusa rivolta alle due ragazze è stata di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Il giudice Enrico Borrelli ieri - al termine della discussione - ha condannato una delle due ragazze, difesa dall'avvocato Andrea de Bertolini, riconoscendo le attenuanti della provocazione, della lieve entità e le generiche, e assolto la seconda. L'avvocato Paolo Chiariello, parte civile nel processo, si è detto soddisfatto del risultato ottenuto. «Per noi è importante che sia stato riconosciuto il danno permanente al volto e che il reato non sia stato derubricato così come è importante, a tutela della vittima, che la sospensione condizionale della pena sia stata legata al pagamento della provvisionale di 100 mila euro. Non ci aspettavamo l'assoluzione della seconda imputata che aveva comunque una posizione più sfumata rispetto alla prima, ma attendiamo di leggere le motivazioni». Una vicenda, questa, che non è comunque destinata a chiudersi qui visto che l'avvocato de Bertolini sembra intenzionato a presentare ricorso.

Determinante, nella decisione del giudice, è stata la consulenza tecnica di parte del dottor Andrea Moar che ha ricostruito quanto era accaduto quella maledetta sera a Croviana e il nesso di causalità tra le lesioni provocate nella parte frontale che hanno reso necessario un intervento neurochirurgico e i calci al volto dell'uomo. La conferma sarebbe arrivata dalle tracce di sangue presenti sulla scarpa di una delle imputate, in particolare sul collo del piede e sul tallone. Secondo il perito i calci inferti al capo e al volto al soggetto, descritto come inerme e con limitate capacità di reazione, erano paragonabili ad un calcio ad un pallone con effetti devastanti per la vittima.