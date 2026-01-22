TRENTO. Tanta, tantissima gente: amici, colleghi e non solo. Trento ha voluto regalare un ultimo, struggente abbraccio a Eddy Martinelli, 33enne agente della Polizia locale di Trento, morto nel sonno, per un infarto, nei giorni scorsi.

Al cimitero di Trento, oggi pomeriggio, erano davvero in tanti, accorsi per stringersi alla famiglia e ricordare l’amico e il collega.

Eddy faceva parte del corpo della polizia locale di Trento dal 2020, dopo il concorso che aveva affrontato una volta ultimati gli studi universitari. E amava il suo lavoro, così come amava la pallavolo: aveva giocato, aveva allenato, ora era a disposizione del movimento come giudice territoriale della Fipav trentina.