PHOTO
TRENTO. Pepco sbarca a Trento e ad Arco. La catena di negozi a prezzi contenuti inaugura oggi, giovedì 5 novembre, due nuovi punti vendita in Trentino: il primo al Gio Park di via Brennero 105 (vedi la foto), nel capoluogo, il secondo al centro commerciale Green Center, in via Santa Caterina 84, nell’Alto Garda.
Negli scaffali si trovano abbigliamento, articoli per la casa, giocattoli e prodotti per animali. Per l’inaugurazione, nel negozio di Trento è previsto uno sconto del 10% su tutti gli acquisti.